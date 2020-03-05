Семья вице-премьера Хуснуллина управляет земельными участками площадью 8,5 тыс га.

Об этом говорится в расследовании «Открытых медиа». Общая стоимость активов родственников вице-премьера в Татарстане — более 3 мрд. руб. Согласно отчетности управляющей компании «АКТИВиСТ», на которую ссылаются «Открытые медиа», единственным акционером компании является полная тезка 75-летней матери Хуснуллина Розы Хуснуллиной.