Семья вице-премьера Хуснуллина управляет земельными участками площадью 8,5 тыс га.

Об этом говорится в расследовании «Открытых медиа». Общая стоимость активов родственников вице-премьера в Татарстане — более 3 мрд. руб. Согласно отчетности управляющей компании «АКТИВиСТ», на которую ссылаются «Открытые медиа», единственным акционером компании является полная тезка 75-летней матери Хуснуллина Розы Хуснуллиной.
2020-03-05T04:06:00+03:00
2020-03-05T04:08:50+03:00
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04:06, 05 марта 2020
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