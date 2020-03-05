Власти Москвы разработали план действий по борьбе с коронавирусом.

Как сообщают «Ведомости» и «ВВС» он предусматривает три сценария. План «А» — до появления первого заболевшего — предполагает исключительно превентивные меры. План «Б» будет введен при обнаружении первого подтвержденного случая коронавируса в Москве. Он предусматривает объявление общегородского городского карантина. Самый жесткий вариант предполагает введение в столице режима ЧС. Документ еще не принят — он должен пройти согласование в федеральных органах власти. Первый случай коронавируса в Москве был выявлен 2 марта.
2020-03-05T04:05:00+03:00
2020-03-05T04:06:34+03:00
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04:05, 05 марта 2020
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