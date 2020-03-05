На военном полигоне под Мурманском прогремел взрыв.

Пострадали пять человек. Источники в экстренных службах региона сообщают, что взорвался имитационный заряд. Между тем, по сведениям Телеграм-канала Baza, в руках у военных взорвался беспилотный летательный аппарат, а пострадали шесть человек, один из них находится в тяжелом состоянии. В Минобороны России инцидент пока не комментировали.