В связи с кононавирусом Lufthansa выведет из эксплуатации 150 бортов.

Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на представителя немецгого перевозчика. По информации Рейтер, весь авиапарк «Люфтганза груп» насчитывает 770 самолетов. В конце февраля Lufthansa сообщила о запуске программы по снижению

Экономических издержек, вызванных коронавирусом.