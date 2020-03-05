Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на представителя немецгого перевозчика. По информации Рейтер, весь авиапарк «Люфтганза груп» насчитывает 770 самолетов. В конце февраля Lufthansa сообщила о запуске программы по снижению
Экономических издержек, вызванных коронавирусом.
В связи с кононавирусом Lufthansa выведет из эксплуатации 150 бортов.
Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на представителя немецгого перевозчика. По информации Рейтер, весь авиапарк «Люфтганза груп» насчитывает 770 самолетов. В конце февраля Lufthansa сообщила о запуске программы по снижению