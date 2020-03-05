Из-за коронавируса все спортивные мероприятия в Италии до 3 апреля будут проходить без зрителей.

Как отмечает местная футбольная пресса, спортивные клубы обязаны регулярно проводить медицинскую проверку спортсменов и сотрудников на предмет коронавируса. Ранее из-за коронавируса в Италии был перенесен ряд матчей серии «А».
2020-03-05T03:09:00+03:00
2020-03-05T03:10:13+03:00
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03:09, 05 марта 2020
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