Правительство Италии с сегодняшнего дня закрывает все школы и университеты.

Ограниечение продлится до середины марта и связано с распространением коронавируса. Как передает агентство ANSA, в девяти провинциях на севере страны, наиболее пострадавших от эпидемии, учебные заведения уже не работают. В ряде регионов введен карантин, в частности, в провинциях Ломбардия и Венето.
2020-03-05T03:08:00+03:00
2020-03-05T03:09:05+03:00
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03:08, 05 марта 2020
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