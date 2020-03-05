Правительство Италии с сегодняшнего дня закрывает все школы и университеты.

Ограниечение продлится до середины марта и связано с распространением коронавируса. Как передает агентство ANSA, в девяти провинциях на севере страны, наиболее пострадавших от эпидемии, учебные заведения уже не работают. В ряде регионов введен карантин, в частности, в провинциях Ломбардия и Венето.