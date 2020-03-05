Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 94700.

Это данные гонконгской South China Morning Post, ведущей электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших. Из общего числа больных более 80 тыс. приходилось на материковый Китай. Всего в мире по состоянию на вечер среды зафиксировано около 3250 случаев летального исхода.
2020-03-05T03:07:00+03:00
2020-03-05T03:07:47+03:00
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03:07, 05 марта 2020
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