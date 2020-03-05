Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 94700.

Это данные гонконгской South China Morning Post, ведущей электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших. Из общего числа больных более 80 тыс. приходилось на материковый Китай. Всего в мире по состоянию на вечер среды зафиксировано около 3250 случаев летального исхода.