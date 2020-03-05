ПВО сирийской армии отражают воздушную атаку в небе над Хомсом.

Как передает местные телеканалы, в городе слышны звуки разрывов. Также сообщается, что удары были нанесены с оккупированных Израилем Голанских высот и из воздушного пространства

Ливана. По данным вещающей из Дамаска радиостанции «Шам ФМ», силам ПВО удалось сбить все ракеты, выпущенные по Хомсу. Израиль пока эти события не комментировал