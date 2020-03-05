Как передает местные телеканалы, в городе слышны звуки разрывов. Также сообщается, что удары были нанесены с оккупированных Израилем Голанских высот и из воздушного пространства
Ливана. По данным вещающей из Дамаска радиостанции «Шам ФМ», силам ПВО удалось сбить все ракеты, выпущенные по Хомсу. Израиль пока эти события не комментировал
ПВО сирийской армии отражают воздушную атаку в небе над Хомсом.
Как передает местные телеканалы, в городе слышны звуки разрывов. Также сообщается, что удары были нанесены с оккупированных Израилем Голанских высот и из воздушного пространства