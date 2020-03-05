Компания «Конкорд» отказалась предоставить суду в США истребованные им документы.

Глава компании Евгений Пригожин направил в США письменное заявление, в котором объяснил, что возглавляемая им компания такими бумагами не располагает. Штаты ранее запрашивали у «Корнкорда» информацию о ее структуре, внутреннюю переписку сотрудников, а также сведения о ее связях с «Агентством интернет-исследований». Срок, установленный судом для предъявления этих документов истек, когда в Москве был час ночи.
2020-03-05T03:04:00+03:00
2020-03-05T03:05:34+03:00
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03:04, 05 марта 2020
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