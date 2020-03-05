Компания «Конкорд» отказалась предоставить суду в США истребованные им документы.

Глава компании Евгений Пригожин направил в США письменное заявление, в котором объяснил, что возглавляемая им компания такими бумагами не располагает. Штаты ранее запрашивали у «Корнкорда» информацию о ее структуре, внутреннюю переписку сотрудников, а также сведения о ее связях с «Агентством интернет-исследований». Срок, установленный судом для предъявления этих документов истек, когда в Москве был час ночи.