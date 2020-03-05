Пять человек пострадали при взрыве на военном объекте под Мурманском.

Как сообщил ИФ источник в региональных экстренных службах, во время занятий на полигоне, по предварительным данным, взорвался имитационный заряд. По словам источника, боеприпасов в районе инцидента не было. Угрозы детонации нет.
2020-03-05T02:12:00+03:00
2020-03-05T03:04:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2599608-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:12, 05 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Во вторник завершилось рассмотрение в Спортивном арбитражном суде дела российских биатлонисток Во вторник завершилось рассмотрение в Спортивном арбитражном суде дела российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, которых дисквалифицировали пожизненно по обвинениям в допинговых нарушениях