Сайт Pornhub выпустил свой первый не порнографический фильм.

Как сообщает Variety, лента «Вымогательство» рассказывает про комьюнити чернокожих представителей квир-сообщества, сложившееся в стрип-клубах Лос-Анджелеса. В течение месяца картину можно будет бесплатно посмотреть на Pornhub, а летом она будет доступна в магазине iTunes.