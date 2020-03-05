Председатель Заксобрания Петербурга призвал «лелеять и на руках носить» силовиков.

По словам Вячеслава Макарова, им при встрече надо «кланяться им и срывать шапки». Напомню, после жесткого разгона Первомая в Петербурге в прошлом году Макаров заявил, что сотрудников силовых структур надо поощрять.
2020-03-05T02:09:00+03:00
2020-03-05T02:10:15+03:00
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02:09, 05 марта 2020
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