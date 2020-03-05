Дело аспиранта МГУ Азата Мифтахова поступило в Головинский суд Москвы.

Как сообщила ТАСС адвокат Светлана Сидоркина, судья и дата первого заседания пока не назначены". Мифтахов находится под стражей с февраля прошлого года по обвинению в хулиганстве. Потерпевшая сторона в лице «Единой России» гражданский иск в рамках дела не заявляла. По версии следствия, Мифтахов причастен к нападению на офис «Единой России» в Ховрине в январе 2018 года. Сам Мифтахов своей вины не признаёт.
2020-03-05T02:08:00+03:00
2020-03-05T02:09:14+03:00
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02:08, 05 марта 2020
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