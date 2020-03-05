Дело аспиранта МГУ Азата Мифтахова поступило в Головинский суд Москвы.

Как сообщила ТАСС адвокат Светлана Сидоркина, судья и дата первого заседания пока не назначены". Мифтахов находится под стражей с февраля прошлого года по обвинению в хулиганстве. Потерпевшая сторона в лице «Единой России» гражданский иск в рамках дела не заявляла. По версии следствия, Мифтахов причастен к нападению на офис «Единой России» в Ховрине в январе 2018 года. Сам Мифтахов своей вины не признаёт.