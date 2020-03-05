Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг вышел из президентской гонки.

Он призвал своих избирателей поддержать другого кандидата от Демпартии — Джо Байдена. О принятом решении Блумберг объявил после своего провала в «супервторнике» — праймериз демократов в 14 штатах, в 10 из которых победу одержал Байден.
2020-03-05T02:06:00+03:00
2020-03-05T02:08:07+03:00
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02:06, 05 марта 2020
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