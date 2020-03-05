Палата представителей США одобрила выделение 8 млрд долларов на борьбу с коронавирусом.

Ожидается, что Сенат утвердит инициативу до конца недели. Белый дом ранее запрашивал у законодателей 2,5 млрд на меры по борьбе с распространением заболевания.
2020-03-05T02:05:00+03:00
2020-03-05T02:06:34+03:00
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02:05, 05 марта 2020
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