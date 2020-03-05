Сбербанк разработал математическую модель распространения коронавируса.

Как рассказал глава Сбербанка Герман Греф, согласно всем сценариям ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран. По расчетам Сбера, кроме весенней существует вероятность осенней волны заболеваемости, летальность этого вируса для людей младше 40 лет достаточно низкая