С сегодняшнего дня прекращается курсирование поездов Москва — Ницца – Москва.

Это — одна из мер, принимаемых в России в связи с распространением коронавируса. Ранее компания РЖД гарантировала, что пассажиры могут вернуть неиспользованные билеты без дополнительных сборов. При этом по остальным европейским маршрутам поезда из Москвы продолжают ходить.