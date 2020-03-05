С сегодняшнего дня прекращается курсирование поездов Москва — Ницца – Москва.

Это — одна из мер, принимаемых в России в связи с распространением коронавируса. Ранее компания РЖД гарантировала, что пассажиры могут вернуть неиспользованные билеты без дополнительных сборов. При этом по остальным европейским маршрутам поезда из Москвы продолжают ходить.
2020-03-05T01:13:00+03:00
2020-03-05T02:04:17+03:00
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01:13, 05 марта 2020
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