Московский «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России по футболу

В домашнем матче «красно-белые» в дополнительное время обыграли столичный ЦСКА со счетом 3:2. В полуфинальном матче «Спартак» 23 апреля сыграет с петербургским «Зенитом», который ранее в среду на выезде в дополнительное время победил грозненский «Ахмат» (2:1). Матч пройдет в Санкт-Петербурге.