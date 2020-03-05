Московский «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России по футболу

В домашнем матче «красно-белые» в дополнительное время обыграли столичный ЦСКА со счетом 3:2. В полуфинальном матче «Спартак» 23 апреля сыграет с петербургским «Зенитом», который ранее в среду на выезде в дополнительное время победил грозненский «Ахмат» (2:1). Матч пройдет в Санкт-Петербурге.
2020-03-05T06:08:00+03:00
2020-03-05T06:08:31+03:00
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06:08, 05 марта 2020
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