РПЦ хочет получить ризницу собора Спас на Крови в Петербурге

Это обращение сегодня обсудят в Смольном.

Обращение РПЦ не является официальной заявкой о передаче ризницы. Сегодняшняя встреча — просто предварительное обсуждение. На него пригласили, в частности, представителей музея «Исаакиевский собор», в ведении которого находится ансамбль Спаса на Крови. Собравшимся предстоит решить, можно ли считать ризницу религиозным имуществом или нет. Только его можно передавать РПЦ согласно федеральному закону. Директор музейного комплекса «Исаакиевский собор» Юрий Мудров считает, что передавать ризницу нецелесообразно. Здание с момента постройки выполняло музейную функцию. Сейчас оно входит в список объектов культурного наследия федерального значения.

Пять лет назад РПЦ попросила себе Исаакиевский собор. Горожане ответили массовыми протестами, и от этой идеи пришлось отказаться.