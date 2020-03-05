Россия окажет поддержку Ирану в борьбе с распространением коронавируса

Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров сказал своему иранскому коллеге Мохаммаду Джаваду Зарифу. В самом Иране, тем временем, по данным агентства Reuters, коронавирус диагностирован у первого вице-президента страны Эсхака Джахангири. Официально эту информацию не подтверждали. Всего заболели почти 3 тысячи граждан исламской республики, 92 скончались.
2020-03-05T00:03:00+03:00
2020-03-05T00:03:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:03, 05 марта 2020
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