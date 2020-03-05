Россия окажет поддержку Ирану в борьбе с распространением коронавируса

Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров сказал своему иранскому коллеге Мохаммаду Джаваду Зарифу. В самом Иране, тем временем, по данным агентства Reuters, коронавирус диагностирован у первого вице-президента страны Эсхака Джахангири. Официально эту информацию не подтверждали. Всего заболели почти 3 тысячи граждан исламской республики, 92 скончались.