В Вене сегодня откроется 178-я встреча представителей организации стран-экспортеров нефти

Главным вопросом на повестке дня станет вспышка коронавируса и связанное с ней падение цен на энергоносители.

Странам ОПЕК+ предстоит определить, стоит ли отвечать на падение цен на нефть усилением сокращения добычи и если да, то до какого уровня. Технический комитет организации на днях рекомендовал все же пойти на этот шаг и сократить добычу на объем до миллиона баррелей в сутки. Рынок сразу же отреагировал на эти новости ростом цен на нефть. Окончательное решение, впрочем, еще не принято.

Коронавирус влияет не только на котировки, но и на формат проведения заседания ОПЕК+. Из-за коронавируса альянс решил максимально ограничить число делегатов на заседаниях и даже запретил доступ журналистов в штаб-квартиру ОПЕК, где проходят министерские обсуждения. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее не исключалось, что встречу вовсе могут перевести в формат видеоконференции, но этого не произошло и все делегации изъявили желание приехать.

Встреча ОПЕК+ продолжится в Вене завтра.