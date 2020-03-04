Московский «Спартак» обыграл ЦСКА св четвертьфинале Кубка России по футболу

Домашнюю встречу «красно-белые» завершили со счетом 3:2. После первого тайма был заменен полузащитник «Спартака» Бакаев, который получил сотрясение мозга в одном из столкновений. В полуфинальном матче «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом», который ранее в среду на выезде в дополнительное время победил грозненский «Ахмат». Полуфинальные матчи пройдут 23 апреля.
2020-03-04T23:03:00+03:00
2020-03-04T23:04:27+03:00
https://echo.msk.ru/news/2599560-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:03, 04 марта 2020
Загрузка комментариев...