Московский «Спартак» обыграл ЦСКА св четвертьфинале Кубка России по футболу

Домашнюю встречу «красно-белые» завершили со счетом 3:2. После первого тайма был заменен полузащитник «Спартака» Бакаев, который получил сотрясение мозга в одном из столкновений. В полуфинальном матче «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом», который ранее в среду на выезде в дополнительное время победил грозненский «Ахмат». Полуфинальные матчи пройдут 23 апреля.