Автор угроз минирования объектов в российских городах взял на себя ответственность за сообщения о бомбах в самолетах

Как передает Би-би-си, он также угрожает волной лжеминирования аэропортов. В начале этой недели как минимум 2 пассажирских самолета совершили экстренную посадку из-за полученных писем о минировании. Сама рассылка не прекращается с конца прошлого года. Ее автор называет себя обманутым клиентом одной из криптовалютных бирж и требует, чтобы российский предприниматель Константин Малофеев возместил его потери. По данным Би-би-си и РБК, к управлению этой биржей могли иметь отношение структуры Малофеева.