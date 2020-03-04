Ежегодные расходы партии «Единая Россия» на собственное руководство достигли миллиарда рублей

Как подсчитало интернет-издание «Открытые медиа», траты выросли вдвое за пять лет. Такие выводы журналисты сделали из финансовой отчетности, которая опубликована на сайте Центризбиркома. Почти половину ежегодных расходов партия направляет на пропагандистскую деятельность, — пишет издание. При этом в прошлом году «Единая Россия» вообще отказалась от расходов на благотворительность. Большую часть бюджета партии составляет госфинансирование.
2020-03-04T23:02:00+03:00
2020-03-04T23:03:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 04 марта 2020
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