Ежегодные расходы партии «Единая Россия» на собственное руководство достигли миллиарда рублей

Как подсчитало интернет-издание «Открытые медиа», траты выросли вдвое за пять лет. Такие выводы журналисты сделали из финансовой отчетности, которая опубликована на сайте Центризбиркома. Почти половину ежегодных расходов партия направляет на пропагандистскую деятельность, — пишет издание. При этом в прошлом году «Единая Россия» вообще отказалась от расходов на благотворительность. Большую часть бюджета партии составляет госфинансирование.