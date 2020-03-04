Американская неправительственная организация Freedom House вновь признала РФ несвободным и авторитарным государством

В ежегодном докладе говорится, что в нашей стране не пускают на выборы реальную оппозицию и преследуют участников протестных акций. Критике, помимо этого, подверглись и Соединенные Штаты с Индией, чьи лидеры, по оценке Freedom House, готовы проигнорировать существующие принципы и нормы, а также права меньшинств и несогласных ради собственных популистских целей. В целом, правозащитники признали несвободными 49 стран.