Американская неправительственная организация Freedom House вновь признала РФ несвободным и авторитарным государством

В ежегодном докладе говорится, что в нашей стране не пускают на выборы реальную оппозицию и преследуют участников протестных акций. Критике, помимо этого, подверглись и Соединенные Штаты с Индией, чьи лидеры, по оценке Freedom House, готовы проигнорировать существующие принципы и нормы, а также права меньшинств и несогласных ради собственных популистских целей. В целом, правозащитники признали несвободными 49 стран.
2020-03-04T23:02:00+03:00
2020-03-04T23:02:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 04 марта 2020
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