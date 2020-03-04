Около миллиарда рублей планируют потратить на информирование россиян о голосовании по поправкам в Конституцию

Об этом сегодня сказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова. На эти деньги будут издавать буклеты с текстом поправок. Кроме того, должны будут напечатать плакаты и разместить их на билбордах, щитах и других агитационных объектах. По словам Памфиловой, объем расходов на информирование сопоставим с той суммой, которая была потрачена в президентскую кампанию 2018-го года. Само голосование планируют провести 22 апреля.