Басманный суд Москвы отказался выдавать документы об аресте банковских счетов Алексея Навального

Как сказал интернет-изданию «Медиазона» юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади, в инстанции сослались на то, что авторы запроса не указали номера и даты конкретных постановлений. В то же время, по словам юриста, суд ранее не предоставил таких документов. Навальный узнал о блокировке счетов только после того, как потерял доступ к ним. Это произошло накануне. Заблокированы также счета супруги политика, его детей и родителей, а, кроме того, счета директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, его жены и их родителей.