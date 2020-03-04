Басманный суд Москвы отказался выдавать документы об аресте банковских счетов Алексея Навального

Как сказал интернет-изданию «Медиазона» юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади, в инстанции сослались на то, что авторы запроса не указали номера и даты конкретных постановлений. В то же время, по словам юриста, суд ранее не предоставил таких документов. Навальный узнал о блокировке счетов только после того, как потерял доступ к ним. Это произошло накануне. Заблокированы также счета супруги политика, его детей и родителей, а, кроме того, счета директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, его жены и их родителей.
2020-03-04T22:31:00+03:00
2020-03-04T22:31:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 04 марта 2020
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