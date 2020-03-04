Мэрия Москвы, как утверждает Би-би-си, подготовила жесткий план Б для борьбы с коронавирусом

Не исключено, что некоторые пункты уже выполняются, — говорят журналисты. В числе прочего предусмотрено введение карантина и даже чрезвычайного положения, — следует из документов, которые оказались в распоряжении Русской службы Би-би-си. Два ее источника подтвердили их подлинность. Среди прочего предлагается дезинфицировать квартиры заболевших, их соседям запретят покидать жилище, у подъезда выставят охрану. Сроки и условия введения общегородского карантина в плане не предусмотрены. В мэрии также не ответили на этот вопрос.