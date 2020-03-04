Конфликт между болельщиками клубов «Ахмат» и «Зенит» произошел на матче четвертьфинала Кубка России

Встреча проходила на стадионе «Ахмат-арена» в Грозном. Как сказали представители питерского клуба, сотрудники службы безопасности сумели оперативно погасить конфликт. Тем не менее встречу пришлось приостановить на несколько минут. По словам очевидцев, причиной конфликта стало поведение болельщиков «Зенита», которые обнажились по пояс. Сама игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. «Зенит» вышел в полуфинал Кубка.