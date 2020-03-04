В Москве могут распространить эксперимент с электронным голосованием на всех уровнях выборов

Соответствующий закон внесен в Госдуму.

Предлагается установить возможность осуществления дистанционного электронного голосования на территории Москвы при проведении выборов всех уровней: как федеральных, так и городских и муниципальных, говорится в законопроекте, опубликованном в базе Госдумы, пишет агентство «Интерфакс». Эксперимент стартует уже в этом году и завершится в следующем. В нем будет задействовано один или несколько округов. Отмечается, что проводиться тест будет по образцу, опробованному на выборах депутатов Мосгордумы, то есть с возможностью выбора традиционного способа голосования. По итогам сентябрьских выборов в мэрии назвали эксперимент успешным, даже несмотря на сбои в системе, из-за которых ее работу даже пришлось приостановить. Это далеко не единственная претензия к электронному голосованию. Его критикует оппозиция, которая уверена в том, что власти будут использовать систему для фальсификаций, поскольку проконтролировать учет голосов избирателей независимым наблюдателям невозможно.

Ранее в столичном правительстве заявили о том, что Москва технически готова к проведению электронного голосования 22 апреля, когда состоится общероссийское голосование по поправкам к Конституции.