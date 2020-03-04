Еще один американский политик решил закончить участие в предвыборной гонке

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг несколько часов назад объявил, что он выходит из кампании.

«Я всегда считал, — заявил сегодня Майкл Блумберг, — что нанести поражение Дональду Трампу можно объединившись вокруг кандидата, который имеет наилучшие шансы на это. После вчерашнего голосования стало ясно, что этот кандидат — мой друг и великий Американец Джо Байден», сказал миллиардер, объявляя о завершении своей кампании. На праймериз в Супервторник Блумберг набрал 44 делегата, прийдя во всех штатах только третьим или четвертым. Избирательная кампания Майкла Блумберга точно войдет в историию как самая дорогая — по соотношению ее длительности и затрат. Вступил в гонку бывший мэр Нью-Йорка в конце ноября прошлого года — когда бывший вице-президент США Джо Байден начал резко уступать лидерство сенатору-социалисту Берни Сандерсу, и за эти три месяца потратил почти полмиллиарда долларов — исключительно из своих средств (состояние Блумберга оценивается в 64 млрд долларов). С самого миллиардер обещал, что если он выйдет из гонки, то поддержит финансово любого единого кандидата от Демпартии, кто бы им не стал.

Победителем по итогам так называемого супер-вторника стал бывший вице-президент Джо Байден. Второе место занимает сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. У него на 70 делегатов съезда меньше. Блумберг трезво оценил свои результаты, — отметил эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов.

Ранее от участия в предвыборной гонке отказались еще два политика-демократа – Пит Буттиджич и Эми Клобушар.