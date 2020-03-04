Сбой в движении поездов произошел на Павелецком направлении Московской железной дороги

Задерживаются пригородные поезда и несколько аэроэкспрессов, — говорят в руководстве РЖД. Это произошло по техническим причинам, сейчас принимаются меры, чтобы ввести движение в график, — сказали представители компании. Что именно произошло – пока не уточнятся.
2020-03-04T21:31:00+03:00
2020-03-04T21:33:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 04 марта 2020
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