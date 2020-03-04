Сбой в движении поездов произошел на Павелецком направлении Московской железной дороги

Задерживаются пригородные поезда и несколько аэроэкспрессов, — говорят в руководстве РЖД. Это произошло по техническим причинам, сейчас принимаются меры, чтобы ввести движение в график, — сказали представители компании. Что именно произошло – пока не уточнятся.