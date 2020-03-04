Драка произошла в парламенте Турции при обсуждении сирийской проблемы

В ней участвовали члены фракции правящей Партии справедливости и развития, а также представители главной оппозиционной силы – Республиканской народной партии Турции. Потасовка, как передает агентство Associated Press, вспыхнула после того, как оппозиционный депутат назвал турецкого президента подлым и вероломным и обвинил его в том, что он отправляет сограждан воевать в Сирию, а его дети избегают военной службы. В последнее время на северо-востоке Сирии в провинции Идлиб обострилась обстановка. Боевики, которых поддерживает Турция, ведут наступление на позиции сирийской армии, которую поддерживает Россия. Ситуацию в Идлибе планируют обсудить завтра в Москве российский и турецкий президенты.