Драка произошла в парламенте Турции при обсуждении сирийской проблемы

В ней участвовали члены фракции правящей Партии справедливости и развития, а также представители главной оппозиционной силы – Республиканской народной партии Турции. Потасовка, как передает агентство Associated Press, вспыхнула после того, как оппозиционный депутат назвал турецкого президента подлым и вероломным и обвинил его в том, что он отправляет сограждан воевать в Сирию, а его дети избегают военной службы. В последнее время на северо-востоке Сирии в провинции Идлиб обострилась обстановка. Боевики, которых поддерживает Турция, ведут наступление на позиции сирийской армии, которую поддерживает Россия. Ситуацию в Идлибе планируют обсудить завтра в Москве российский и турецкий президенты.
2020-03-04T21:31:00+03:00
2020-03-04T21:33:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 04 марта 2020
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