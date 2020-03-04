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21:30, 04 марта 2020

РКН потребовал от изданий удалить статью, где утверждается, что депутату Жигареву принадлежит жилье во Флориде

Роскомнадзор потребовал от российских изданий удалить статью, где утверждается, что депутату Сергею Жигареву принадлежит жилье во Флориде. Ведомство ссылается на решение Одинцовского суда Московской области. О требованиях Роскомнадзора сегодня сообщили газеты «Коммерсантъ» и РБК. В «Коммерсанте» сказали, что планируют обжаловать решение суда. Депутат от ЛДПР Жигарев возглавляет думский комитет по экономической политике. Газета РБК в 2015 году писала, что человек с таким же именем и фамилией владеет квартирой во Флориде. Сам депутат и его супруга настаивали, что у них нет этой недвижимости.



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