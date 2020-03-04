Массовая драка болельщиков произошла на матче в Грозном, где встречались клубы «Ахмат» и «Зенит»

Из-за этого на несколько минут пришлось приостанавливать встречу, — пишет сайт Soccer.ru. По словам очевидцев, недовольство болельщиков грозненского клуба вызвало поведение некоторых фанатов «Зенита», которые во время скандирования речевок разделись по пояс. Это случилось в конце второго тайма. Сама встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу питерцев. «Зенит» вышел в полуфинал Кубка России.
2020-03-04T21:03:00+03:00
2020-03-04T21:04:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 04 марта 2020
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