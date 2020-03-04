Аппарат российского правительства до сих пор не смог сформировать штатное расписание и распределить обязанности

Об этом интернет-изданию The Bell рассказали сразу 6 человек бывших и действующих чиновников кабинета министров. Из-за этого не могут быть приняты на работу заместители руководителей департаментов и отделов и сотрудники секретариата, — пояснили собеседники издания. Сейчас руководство аппарата в значительной степени составляют выходцы из прежней команды премьер-министра Михаила Мишустина в Налоговой службе. В правительстве информацию о проблемах со штатным расписанием пока не комментировали.
2020-03-04T21:02:00+03:00
2020-03-04T21:03:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 04 марта 2020
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