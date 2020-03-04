«Открытые медиа»: Семья вице-премьера Марата Хуснуллина владеет активами более чем на 3 миллиарда рублей

Семья вице-премьера Марата Хуснуллина владеет активами более чем на 3 миллиарда рублей, — утверждает интернет-издание «Открытые медиа». В основном речь идет о земельных участках в Татарстане. По сведениям издания, их общая площадь составляет почти 876 квадратных километров. Это одна десятая площади Москвы в границах МКАД. Эти активы, как пишут «Открытые медиа», зарегистрированы на мать премьера и его родных, в том числе бывшую супругу. В то же время, задекларированный доход вице-премьера и его жены за последние девять лет составил лишь 170 миллионов рублей. В аппарате вице-премьера на запросы журналистов пока не ответили.