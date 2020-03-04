Президент США Дональд Трамп считает, что у Майкла Блумберга, который вышел из президентской гонки, не было потенциала для победы. В своем твиттере глава Белого дома написал, что миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка только зря потратит деньги на поддержку вице-президента Джо Байдена. О своем решении Блумберг объявил пару часов назад. Байден, между тем, вырвался в лидеры по числу делегатов на предстоящем летом съезде Демократической партии. Именно на этом мероприятии должны будут утвердить кандидата от демократов, который составит конкуренцию Трампу.