Парламент Украины утвердил новый состав кабинета министров

Его поддержали 277 депутатов при необходимых 226. Свой пост, в частности, сохранил министр внутренних дел Арсен Аваков, который занимал его еще при президенте Петре Порошенко. Ранее депутаты Верховной рады утвердили новым премьер-министром Дениса Шмыгаля.
2020-03-04T21:01:00+03:00
2020-03-04T21:01:35+03:00
https://echo.msk.ru/news/2599504-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:01, 04 марта 2020
Загрузка комментариев...