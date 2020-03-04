Парламент Украины утвердил новый состав кабинета министров

Его поддержали 277 депутатов при необходимых 226. Свой пост, в частности, сохранил министр внутренних дел Арсен Аваков, который занимал его еще при президенте Петре Порошенко. Ранее депутаты Верховной рады утвердили новым премьер-министром Дениса Шмыгаля.