Хамовнический суд Москвы отказался арестовывать гендиректора судостроительной компании «Ак Барс» Рената Мистахова

Судья Константин Похилько отказался удовлетворять ходатайство следователей. Мистахова подозревают в даче взятки в особо крупном размере. Речь идет о 65 миллионах рублей. Эти деньги, по версии следствия, он передал сотруднику Минобороны Юрию Ефимову за согласование контракта на поставку кораблей. Сам Мистахов обвинения отвергает.
2020-03-04T21:00:00+03:00
2020-03-04T21:01:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:00, 04 марта 2020
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