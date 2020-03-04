Хамовнический суд Москвы отказался арестовывать гендиректора судостроительной компании «Ак Барс» Рената Мистахова

Судья Константин Похилько отказался удовлетворять ходатайство следователей. Мистахова подозревают в даче взятки в особо крупном размере. Речь идет о 65 миллионах рублей. Эти деньги, по версии следствия, он передал сотруднику Минобороны Юрию Ефимову за согласование контракта на поставку кораблей. Сам Мистахов обвинения отвергает.