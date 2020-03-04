Цены на нефть снижаются на биржах

Баррель марки Brent торгуется ниже 51,5 доллара. По данным агентства Bloomberg, причиной этого стали сообщения о том, что министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета, который следит за выполнением договоренностей о снижении нефтедобычи. Источник агентства РИА Новости добавил, что Россия на этой встрече выступила против дополнительного сокращения добычи в связи с эпидемией коронавируса.
2020-03-04T20:31:00+03:00
2020-03-04T20:32:05+03:00
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20:31, 04 марта 2020
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