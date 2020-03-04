Прокурор просит оштрафовать на 300 тысяч рублей жителя Воронежа, которого обвиняют в угрозах московскому судье

Михаил Квасов стал фигурантом этого дела из-за комментариев по поводу приговора, который судья Станислав Минин вынес активисту Константину Котову. Сам Квасов вину не признает. Ранее по обвинению в угрозах московским судьям были оштрафованы несколько человек.