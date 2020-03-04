Прокурор просит оштрафовать на 300 тысяч рублей жителя Воронежа, которого обвиняют в угрозах московскому судье

Михаил Квасов стал фигурантом этого дела из-за комментариев по поводу приговора, который судья Станислав Минин вынес активисту Константину Котову. Сам Квасов вину не признает. Ранее по обвинению в угрозах московским судьям были оштрафованы несколько человек.
2020-03-04T20:31:00+03:00
2020-03-04T20:31:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 04 марта 2020
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