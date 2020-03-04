В Госдуму внесен законопроект об эксперименте по электронному голосованию в Москве

Его хотят провести в ближайшие два года на выборах всех уровней, — следует из документа, автором которого стала депутат нижней палаты от партии «Единая Россия» Ирина Белых. Электронное голосование планируют проводить в одном из округов или в его части одновременно с голосованием в традиционном формате. Если документ будет принят, то жители Москвы смогут, в частности, проголосовать через интернет на выборах депутатов в Госдуму в сентябре следующего года, — передает агентство ТАСС. Впервые эксперимент был проведен в прошлом году на выборах в Мосгордуму в трех избирательных округах.