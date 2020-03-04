Создатели нового фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать» перенесли премьеру картины с апреля на ноябрь

Это связано с эпидемией коронавируса, — объявили в официальном твиттере картины. Мировая премьера состоится в конце ноября. В Великобритании боевик выйдет на экраны 12 числа. Ранее с призывом перенести премьеру к руководству студий MGM, Universal и Eon обратились поклонники «бондианы». «Не время умирать» стал 25-ым фильмом в серии и последним, где главную роль сыграл актер Дениэл Крейг.