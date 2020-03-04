Российский футбольный союз перенес матч четвертьфинала Кубка России между «Шинником» и «Уралом»

Он должен был пройти сегодня, однако, представители РФС остались недовольны состоянием газона стадиона в Ярославле. Теперь игра должна пройти 18 марта на том же поле, — сказал президент союза Александр Дюков. В руководстве клуба «Урал» сказали, что готовы принять матч у себя в Екатеринбурге.
2020-03-04T20:02:00+03:00
2020-03-04T20:03:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 04 марта 2020
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