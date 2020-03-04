Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект о выкупе у Центробанка акций Сбербанка

На это собираются потратить средства Фонда национального благосостояния. Минфин ранее оценивал покупку примерно в 2,5 триллиона рублей. Сама продажа будет проводиться несколькими лотами. По данным источника агентства Reuters, первый этап выкупа может начаться уже в апреле.
2020-03-04T20:02:00+03:00
2020-03-04T20:02:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 04 марта 2020
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