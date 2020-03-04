Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект о выкупе у Центробанка акций Сбербанка

На это собираются потратить средства Фонда национального благосостояния. Минфин ранее оценивал покупку примерно в 2,5 триллиона рублей. Сама продажа будет проводиться несколькими лотами. По данным источника агентства Reuters, первый этап выкупа может начаться уже в апреле.