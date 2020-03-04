В Москве уволен директор школы, где дети получили ожоги глаз

Он признал свою ответственность и принял решение уйти, — сказали агентству ТАСС в департаменте образования столицы. ЧП произошло в понедельник в школе №1415 в Останкинском районе столицы. По данным правоохранительных органов, учительница забыла выключить кварцевую лампу в классе. Пострадали более 20 детей. В столичном управлении СКР сказали, что возбуждено уголовное дело.
2020-03-04T20:02:00+03:00
2020-03-04T20:02:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 04 марта 2020
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