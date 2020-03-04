Полицейские в Екатеринбурге задержали местного жителя, который грозился взорвать в квартире бытовой газ

Инцидент произошел в микрорайоне Вторчермет. По словам представителей уральского управления МВД, причиной поступка стала ссора с сестрой, которая живет в квартире екатеринбуржца. Сейчас, как передает агентство «Интерфакс», по факту инцидента проводится проверка.