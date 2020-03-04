Один из чиновников Евросоюза заразился коронавирусом

Это сотрудник европейского оборонного агентства, который не так давно вернулся из поездки в Италию. По этой причине в самом ведомстве отменили на неделю все совещания, — передает агентство «Интерфакс». В связи с угрозой коронавируса меры предосторожности приняли все институты ЕС. В самой Бельгии число зараженных выросло до 25.
2020-03-04T20:01:00+03:00
2020-03-04T20:01:37+03:00
https://echo.msk.ru/news/2599472-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3228084.jpeg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:01, 04 марта 2020
Загрузка комментариев...