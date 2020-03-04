Один из чиновников Евросоюза заразился коронавирусом

Это сотрудник европейского оборонного агентства, который не так давно вернулся из поездки в Италию. По этой причине в самом ведомстве отменили на неделю все совещания, — передает агентство «Интерфакс». В связи с угрозой коронавируса меры предосторожности приняли все институты ЕС. В самой Бельгии число зараженных выросло до 25.