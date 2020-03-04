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20:01, 04 марта 2020

Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг прекращает свое участие в предвыборной гонке в США

В своем Твиттере он написал, что поддержит бывшего вице-президента Джо Байдена, который сейчас вырвался в лидеры по числу делегатов съезда Демократической партии. Именно на съезде летом будет выбран кандидат от демократов, который составит конкуренцию президенту Дональду Трампу. После первичных выборов в 14 штатах в минувший вторник, Байден заручился поддержкой 453 делегатов. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс сейчас имеет 382 делегата. Между тем, до выхода из избирательной кампании Блумберг потратил на свою политическую рекламу более полумиллиарда долларов.



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